تراند اليوم : بالفيديو.. زوجة البغدادي تبكي أثناء حديثها عن مقتل ابنها لحظة تفجير زوجها نفسه بحزام ناسف .. وتكشف عدد أبنائه

صحيفة الخليج 365: كشفت أسماء محمد، زوجة زعيم تنظيم داعش السابق أبو بكر البغدادي أن زوجها عرض أن يلبس حزام ناسف ولكنها رفضت هذا الأمر.

وتحدثت أسماء عن لحظة انتحار زوجها البغدادي عندما حاصرته القوات الأمريكية ومقتل ابنها وزوجتيه قائلة: بالنسبة بمقتل ابنه أنا ما أعرف كيف يكون هذا إنسان، هو طفل لا ذنب له كيف يقدم على قتل طفل لا ذنب له، وهذا كان لامر مؤلم جدا بالنسبة لي.

وأجهشت زوجة البغدادي بالبكاء عندما تذكرت مقتل ابنها، وعلقت علقت على تزويج ابنتها عندما كانت في عمر 12 عاما مضيفة: هذه حقيقة هذا التنظيم وهكذا كان يفكر لم يكن يهمهم غير أمنهم وشخصهم وشهواتهم فقط، حتى عوائلهم وأقرب الناس لهم إذا تقاطعوا مع أمنهم ومصالحهم فلا كرامة لهؤلاء الناس.