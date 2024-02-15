تراند اليوم : "يختصر المسافة في 35 دقيقة".. شاهد: تقرير تلفزيوني عن طريق جدة - مكة المباشر والكشف عن تكلفته ونسبة التنفيذ

صحيفة الخليج 365: عرضت قناة العربية تقريرا عن طريق جديد يربط جدة بمكة.

وقال مراسل القناة : " مشروع طريق جدة - مكة المباشر من المشاريع الاستراتيجية والحيوية التي تعمل عليها الهيئة العامة للطرق لخدمة المعتمرين والحجاج وقاطني جدة.

وأشار إلى أن الطريق يحقق الربط المباشر بين مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والطريق الدائري الرابع بمكة ويختصر وقت الوصول إلى العاصمة المقدسة في مدة زمنية لا تتجاوز 35 دقيقة.

وأضاف: "الطريق يخفف الازدحام المروري على طريق الحرمين وطريق جدة الحالي ويحسن الحركة داخل جدة. موضحا أنه تم إنجاز 80% من الطريق بتكلفة إجمالية تجاوزت المليار ريال.

وقال صالح الجاسر وزير النقل : " هذا هو الطريق الرابع الذي يربط مدينة جدة بمكة المكرمة واليوم يدشن 51 كيلو ومتاح للاستخدام ويتبقى الجزء الأخير 11 كيلو تحت الإنشاء حاليا ونسبة الإنجاز 16%.

ولفت إلى أن الطريق يعتبر ضمن البنية التحتية اللازمة لزيادة عدد الحجاج والمعتمرين إلى 30 مليون وفق رؤية المملكة.