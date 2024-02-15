تراند اليوم : بالفيديو.. زوجة الإرهابي " أبو بكر البغدادي " تكشف تفاصيل الأيام الأخيرة …وتؤكد : لا يقود المعارك

صحيفة الخليج 365: كشفت أسماء محمد، زوجة الإرهابي أبو بكر البغدادي، تفاصيل الأيام الأخيرة مع زوجها.

بعد الهجوم الروسي الأعنف في البوكمال

وقالت أسماء لقناة العربية: بعد ما صار الهجوم الروسي الأعنف في البوكمال وبدأت العوائل تنتقل باتجاه نهر الفرات إلى الضفة الثانية ونحن كنا معهم وتوجهنا إلى منطقة تسمى شافه وفي هذه المرحلة كنا لفترة ما التقينا بالبغدادي وتوجهنا في هذه الرحلة إلى بيت أخيه الأكبر وكانت عائلته هناك موجودين فجلسنا عندهم.

وتابعت: جاء في تلك الفترة البغدادي ولم يخبرنا أننا سنتجه إلى تركيا وقال لنا راح نخرج من هذه الأراضي باتجاه إدلب وهناك تغيرت المعادلة وأصبح الخروج لتركيا.

السفر لأدلب

ولفتت إلى أن السفر لإدلب كان محفوفا بالمخاطر، واستغرقنا 6 أيام بالطريق من الشافه إلى إدلب، وبقينا فيها شهر واحد وكان هذا اللقاء الأخير ولم تتمكن من الانفراد به والحديث معه بشكل خاص لأن المنزل كان مزدحم.

لا يتنقل كثيرا

وأردفت أن زوجها غالبا لا يتنقل كثيرا لأنه يحافظ على أمنه في مكان ولا يتحرك إلا إذا كان مؤمن جدا حتى يصل إلى المكان الثاني.