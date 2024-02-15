تراند اليوم : بالفيديو: زوجة البغدادي تكشف تفاصيل وكواليس خطبته الشهيرة .. والحيلة التي خدعها بها لأخذ أولاده منها في ذلك اليوم

صحيفة الخليج 365: كشفت أسماء محمد زوجة الزعيم السابق لتنظيم داعش أبو بكر البغدادي عن كواليس خطبته الشهيرة.

وقالت أسماء محمد لقناة العربية: أنا كنت أسكن في الرقة مع أولادي في بيت وهو جاء إلى البيت وأخبرني أنه سيأخذ أولادي الصغار إلى منطقة اسمها المنصورة قرب الرقة ليعلمهم السباحة وهذا كان هو الأمر المعلن وأخذ الأولاد وخرج.

وتابعت: بعدها بأيام تفاجأت في التلفزيون بخروجه في الخطبة الشهيرة وكانت مفاجأة وصدمة كبيرة لي، وكان معه يمان وعمره 7 سنوات ونصف وحسن وعمره كان 4 سنوات ونصف أو خمس سنوات، وحذيفة وهو أصلا كان خارج البيت وعمره 14 سنة .