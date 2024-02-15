شكرا لمتابعة خبر عن “كهوف الباحة” .. وجهة سياحية جديدة لزوار المملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - باتت الكهوف أحد أهم وجهات الجذب السياحي لأنماط السياحة البيئية داخل المملكة ، خاصة منطقة الباحة التي تحتوي على العديد من التكوينات الطبيعية الفريدة منها جبل شدا .

ويعد جبل شدا ضمن الوجهات السياحية التي يقصدها الأشخاص من داخل وخارج المملكة ، مما جعل سكان هذه المنطقة الاتجاه إلى الاستثمار في مجال السياحة وإحالة كهوف الجبل إلى منتجعات جبلية .

وقال محمد صالح الشدوي أحد أصحاب المنتجعات : ” توجد في المنطقة العديد من المنتجعات السياحية التي تمت تهيئتها وتجهيزها بكل ما يحتاجه السائح ” ، مشيراً إلى أن أكثر السياح زيارة للمنتجعات من أوروبا وأمريكا .

كما يمكن تنظيم رياضة الطيران الشراعي لتوفر المظلات والانحدارات المناسبة ، كم أن الطريق المؤدي للموقع مرصوف بحجر الجرانيت ويمر عبر الصخور المستوية .