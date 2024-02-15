تراند اليوم : بالفيديو: زوجة الإرهابي " أبو بكر البغدادي" تكشف قصة زواجه من طفلة عراقية

صحيفة الخليج 365: كشفت أسماء محمد، زوجة الإرهابي أبو بكر البغدادي، قصة زواجه من طفلة في عمر أطفالها.

وقالت خلال لقاء لها مع قناة العربية: "قبل إعلان الخلافة كان تزوج امرأة كانت متزوجة سابقا من قائد إحدى الفصائل في سوريا ولديها 5 أطفال وكانت تسكن في السعودية بعد مقتل زوجها ولكن جاءت من السعودية إلى سوريا حتى تتزوج البغدادي.

وتابعت: بعد إعلان الخلافة مباشرة تزوج من امرأة ثالثة كانت عراقية عمرها 14 سنة وابنة أحد المقربين له، كما تزوج شيشانية في 2015.

ثم أوضحت أنها لم تزوجه الثالثة غيرة من الحلبية

وقالت هذا أمر كذب المرأة التى تأتي هي امرأة نازلة عليا سواء كانت امرأة ثانية أو ثالثة أو رابعة

وأنا أؤكد لك أني لم أكن عندي علم بتفاصيل هذا الزواج.

وأشارت إلى أن العراقية كانت في عمر أطفالها، ولم تكن لديها علم بتفاصيل زواجه.