تراند اليوم : أول صور لأبناء الإرهابي " أبوبكر البغدادي " المعتقلين في السجون العراقية

صحيفة الخليج 365: نشرت " العربية.نت" أول صور لأبناء زعيم تنظيم داعش السابق الإرهابي " أبوبكر البغدادي " ، عقب مقابلة زوجته " أسماء محمد " التليفزيونية وكشفها عن أسرار خاصة للبغدادي بعد مرور 5 سنوات على مقتله .

وأوضحت " العربية .نت " أن عدد أولاد البغدادي الذي كان متزوجاً من 4 نساء، اثنتان منهن معتقلتان، يبلغ 11، بعضهم معتقلين ، ومن ضمن هؤلاء، فاطمة وحسن وعبدالله، بالإضافة إلى أميمة، وهم في السجون العراقية.

فيما قٌتل ابنه " يمان" مع والده في سوريا حين فجر نفسه مع 2 من زوجاته قبل 5 أعوام.

وكانت السلطات القضائية العراقية أعلنت رسمياً بوقت سابق اليوم أنها تمكنت من استعادة عائلة أبو بكر البغدادي. وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أنه "تم تدوين أقوال أفراد عائلته بإشراف مباشر من قبل القاضي المختص في محكمة تحقيق الكرخ الأولى، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة معهم للكشف عن أهم أسرار داعش".