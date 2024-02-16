المرور يُعلق على إصابة امرأتين في حادث انحراف مركبة عن مسارها

أكد المتحدث الرسمي للمرور أن حادثًا وقع عندما انحرفت مركبة عن مسارها وتسبب في إصابة امرأتين، وتمت مباشرة الحادث في الوقت المناسب.

وأضاف المتحدث أن قائد المركبة تم إحالته للهيئة المرورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على الواقعة.

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