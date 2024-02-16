تراند اليوم : "يجي يوم وتدفن وما راح أسامحك".. بالفيديو: "الشثري " يروي قصة شخص صادفه في مقبرة وحمله مسؤولية انهيار سوق الأسهم عام 2006

صحيفة الخليج 365: روى رجل الأعمال خالد الشثري ، قصة شخص قابله في مقبرة وحملة مسؤولية انهيار سوق الأسهم عام 2006 .

وقال خلال لقاء مع برنامج " ثمانية" " : جاني شخص في المقبرة ، وقال " شف يوم من الأيام بتدفن .. لكن أنا ما راح أسامحك".

وتابع: مسكت الرجل على جنب وسألته عن السبب ، فأجابني " لأني خسرت في سوق الأسهم " ، فقلت له " هو أنا أبو سوق الأسهم! .. أنا عمري ألتقيت فيك إلا في هذه المقبرة .. وش العلاقة التي تربطني فيك عشان تحملني مسؤولية خسارتك".. فقال لي " والله ما أدري هم يقولون خالد الشثري ".