تراند اليوم : بالفيديو.. طبيب يكشف عن أفضل الأطعمة التي تعالج مشاكل الكبد

صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور المصري " أحمد ذكي " في مقطع فيديو عن أهم الأطعمة التي تساعد في علاج مشاكل الكبد وخاصة الكبد الدهني .

وقال ذكي : أن من أهم أعرض وجود مشاكل في الكبد هو الشعور بالهمدان والإرهاق والتعب ، والنوم طوال اليوم .

وأضاف: أنه من الممكن علاج الكبد من إصابته بالعديد من المشاكل . مٌشيرا إلى أنه إذا حدث تلف للكبد بنسبة 70% من الممكن أن يعود كبد سليم إذا تم الاهتمام به .

وأردف: أن الكبد وظيفته تخليص الجسم من السموم وتصنيع البروتين والجلوكوز والفركتوز ، وعندما يكتشف الجسم أن الكبد لا يستطيع التخلص من السموم الموجودة ، فيقوم بزيادة نسبة الدهون حتى يتم تخزين السموم بها وبهذا يتحول الكبد إلى كبد دهني .

واستطرد: هناك العديد من الأطعمة التي تعالج مشاكل الكبد ، ومنها " العنب , التين الشوكي , الأسماك الدهنية ,زيت الزيتون والخضروات الصليبية .