تراند اليوم : هل إعادة تسخين الأطعمة يسبب السرطان؟.. فهد الخضيري يجيب

صحيفة الخليج 365: كشف المختص في أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، حقيقة تسبب إعادة تسخين الأطعمة في الإصابة بمرض السرطان.

وقال الخضيري عبر حسابه على منصة إكس: ليس صحيح ابداً أن إعادة تسخين بعض الأطعمة يسبب سرطان.

وأوضح أن الذي قال ذلك حافظ أو ناقلها من مواقع أجنبية لكنه لم يفهم وترجمها غلط، مشيرا إلى أن التحذير من إعادة الطبخ مرة ثانية لأنه يُفقدها قيمتها الغذائية وقد تكون غير صحية لكنها لا تسبب سرطان

وأكد أنه لا يوجد تحذير من إعادة التسخين بدرجة حرارة عادية لتكون حارة ومستساغة للأكل وليس إعادة طبخ لدرجة الغليان، وكذلك تسخين الخبز أو أي طعام لايجعله ضار ولا يوجد اي رأي علمي وكلها سوالف موسوسين من محبي إثارة الآراء طلباً للشهرة وزيادة المتابعين فلا تصدقهم لأنك لاتطبخه مرة أخرى وتكتفي بالتسخين فقط، وهذا لايجعل تسخين أي طعام ضاراً، (لكن لاتعيد طبخه وتسخينه للغليان).