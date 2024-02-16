تراند اليوم : بالفيديو.. الباحث "الذبياني" يكشف عن 4 طرق للتعامل مع الشخص الشرير

صحيفة الخليج 365: كشف الخبير التربوي والباحث في التطوير عبدالرحمن الذبياني، عن 4 طرق للتعامل مع الشخص الشرير.

وقال الذبياني، في مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": الشخص الشرير يتصف بأنه عدواني ومحب للسلطة وممارسة القوة والإيذاء على الآخرين.

وأشار إلى 4 طرق للتعامل مع الشخص الشرير وتشمل:

1- ابتعد عن الشخص الشرير قدر الإمكان وضع له خط أحمر.

2- لا تسمح له بالتساهل معك في ممارسة السلوكيات الشريرة عليك؛ فلا تنجر معه ولا مع أفعاله بل عليك مقاومته بالسلطة والأنظمة الشرعية.

3- حكم العقل في التغلب عليه وكن شجاعاً في قراراتك سواء باتخاذ مواقف قاسية ضده وفق النظام.

4- لا تكبر حجمه تراه صغير وضعيف، فهو يمارس القوة من ضعف وليس من قوة؛ فانظر له نظرة إزدراء ومارس عليه التجاهل والتغافل.