شكرا لمتابعة خبر عن رضا بخش للنساء: اقبلي بالتعدد لأن الرجل المتزوج أثبت كفائته في عالم الإرتباط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نصح استشاري أمراض الباطنة وتشخيص وعلاج السرطان الدكتور رضا بخش النساء المتزوجات بالقبول بالتعدد.

وقال رضا بخش، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس موجهًا حديثه إلى النساء: “الرجال الجيدين حصلوا على زوجات و انتهوا .”

وأضاف: هناك الكثير من الرجال غيره ما زالوا تائهين في غياهب الحياة يبحثوا عن ذاتهم، الرجل المتزوج شخص تم فحصه سابقًا من امرأة عندها نفس مقاييسك و ربما أفضل، عشان كذا عزيزتي المرأة نصيحتي اقبلي بالتعدد “.

وتابع :” الرجل المتزوج على الأقل شخص أثبت كفائته في عالم الإرتباط مع امرأة قبلك و نجح .”

وكان رضا بخش قد نصح الرجال المتزوجين في وقتٍ سابق بعدم الإفراط في العطاء مع النساء وعليهم أن يطلقوا الأوامر في المنزل.