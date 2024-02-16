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شكرا لمتابعة خبر عن رضا بخش للنساء: اقبلي بالتعدد لأن الرجل المتزوج أثبت كفائته في عالم الإرتباط والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نصح استشاري أمراض الباطنة وتشخيص وعلاج السرطان الدكتور رضا بخش النساء المتزوجات بالقبول بالتعدد.
وقال رضا بخش، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس موجهًا حديثه إلى النساء: “الرجال الجيدين حصلوا على زوجات و انتهوا .”
وأضاف: هناك الكثير من الرجال غيره ما زالوا تائهين في غياهب الحياة يبحثوا عن ذاتهم، الرجل المتزوج شخص تم فحصه سابقًا من امرأة عندها نفس مقاييسك و ربما أفضل، عشان كذا عزيزتي المرأة نصيحتي اقبلي بالتعدد “.
وتابع :” الرجل المتزوج على الأقل شخص أثبت كفائته في عالم الإرتباط مع امرأة قبلك و نجح .”
وكان رضا بخش قد نصح الرجال المتزوجين في وقتٍ سابق بعدم الإفراط في العطاء مع النساء وعليهم أن يطلقوا الأوامر في المنزل.