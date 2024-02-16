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رضا بخش للنساء: اقبلي بالتعدد لأن الرجل المتزوج أثبت كفائته في عالم الإرتباط

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الرياض - علي القحطاني - نصح استشاري أمراض الباطنة وتشخيص وعلاج السرطان الدكتور رضا بخش النساء المتزوجات بالقبول بالتعدد.

وقال رضا بخش، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس موجهًا حديثه إلى النساء: “الرجال الجيدين حصلوا على زوجات و انتهوا .”

وأضاف: هناك الكثير من الرجال غيره ما زالوا تائهين في غياهب الحياة يبحثوا عن ذاتهم، الرجل المتزوج شخص تم فحصه سابقًا من امرأة عندها نفس مقاييسك و ربما أفضل، عشان كذا عزيزتي المرأة نصيحتي اقبلي بالتعدد “.

وتابع :” الرجل المتزوج على الأقل شخص أثبت كفائته في عالم الإرتباط مع امرأة قبلك و نجح .”

وكان رضا بخش قد نصح الرجال المتزوجين في وقتٍ سابق بعدم الإفراط في العطاء مع النساء وعليهم أن يطلقوا الأوامر في المنزل.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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