شكرا لمتابعة خبر عن طلبة يحتفلون بيوم التأسيس على ظهور الخيول في جازان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - احتفل طلبة في جازان بيوم التأسيس على طريقتهم الخاصة من خلال تقديم عرض رائع يعبر عن اعتزازهم بتاريخ الوطن والاعتزاز بثقافته عبر العصور.

وظهر الطلاب وهم يرتدون زي أهل جازان ويحتفلون بيوم التأسيس تعلى ظهر الخيول بكل فخر بينما يصفق لهم باقي الطلاب.

وتتوالى الاحتفالات بيوم التأسيس، ففي وقت ٍ سابق احتفلت المعلمة غادة الشهري وزميلاتها بالمدرسة الثانوية التي تعمل بها بيوم التأسيس في أجواء وطنية مرتديين ملابس تحاكي التراث.

وحصد المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الذين أعربوا عن إعجابهم بعرض الطلاب المدهش والرائع .