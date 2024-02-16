انت الان تتابع بقوة 4.1 درجة.. هزة أرضية تضرب تركيا ولا أنباء عن ضحايا أو أضرار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 فبراير 2024, 11:11 صباحاً

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4.1 درجة على مقياس ريختر قضاء أقجه داغ في ولاية ملاطية، وسط تركيا، اليوم. وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الهزة وقعت في عمق 8.9 كلم تحت سطح الأرض. ولم ترد حتى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

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