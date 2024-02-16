وزير الخارجية يلتقي "كاميرون" ويبحثان آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 فبراير 2024, 11:19 صباحاً

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2024م. وشهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها. وحضر اللقاء الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى، ومساعد مدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل.

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