الكشف عن موعد إجازة يوم التأسيس 2024 للقطاع العام والخاص وغير الربحي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن يوم الخميس 12 شعبان 1445 هـ، الموافق 22 فبراير 2024 م، هو يوم إجازة رسمية بمناسبة يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية، وذلك للقطاعات التالية: القطاع العام: يشمل جميع موظفي الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات الحكومية.

يشمل جميع موظفي الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات الحكومية. القطاع الخاص: يشمل جميع موظفي الشركات والمؤسسات الخاصة.

يشمل جميع موظفي الشركات والمؤسسات الخاصة. القطاع غير الربحي: يشمل جميع موظفي الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية.

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