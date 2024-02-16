شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية: يوم التأسيس إجازة رسمية لكافة القطاعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الجمعة، أن يوم التأسيس إجازة رسمية للقطاع العام والخاص وغير الربحي.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن يوم التأسيس للمملكة هذا العام الذي يوافق يوم الخميس 12 شعبان 1445هـ الموافق 22 فبراير 2024م يعتبر إجازة رسمية للقطاع العام والخاص، وغير الربحي.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر أمرا ملكيا باعتماد يوم 22 فبراير من كل عام إجازة رسمية، للاحتفاء بتأسيس الدولة السعودية، باسم “يوم التأسيس”.