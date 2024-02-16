شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن تكلفة طريق جدة – مكة المباشر ونسبة التنفيذ .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يعتبر مشروع طريق جدة – مكة المباشر من المشاريع الاستراتيجية والحيوية التي تعمل عليها الهيئة العامة للطرق لخدمة المعتمرين والحجاج وقاطني جدة.

ويحقق الطريق الربط المباشر بين مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والطريق الدائري الرابع بمكة ويختصر وقت الوصول إلى العاصمة المقدسة في مدة زمنية لا تتجاوز 35 دقيقة، بحسب قناة العربية.

فيما يخفف الطريق الازدحام المروري على طريق الحرمين وطريق جدة الحالي ويحسن الحركة داخل جدة.

وأكد وزير النقل صالح الجاسر في حديثه لقناة العربية، أن الطريق الرابع الذي يربط مدينة جدة بمكة المكرمة اليوم يدشن 51 كيلو ومتاح للاستخدام ويتبقى الجزء الأخير 11 كيلو تحت الإنشاء حاليا ونسبة الإنجاز 16%.

وأوضح أن الطريق يعتبر ضمن البنية التحتية اللازمة لزيادة عدد الحجاج والمعتمرين إلى 30 مليون وفق رؤية المملكة.

والجدير بالذكر أنه تم إنجاز 80% من الطريق بتكلفة إجمالية تجاوزت المليار ريال.