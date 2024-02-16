تراند اليوم : احرص على تناولها صباحًا.. دراسة تكشف عن 10 مشروبات تُساعدك على حرق الدهون

صحيفة الخليج 365: رصدت دراسة حديثة نشرتها صحيفة "Times of India" أهم 10 مشروبات منعشة تُساعدك تناولها صباحًا على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون.

1. كوب من ماء دافئ بالليمون

على معدة خاوية في الصباح يُحسن عملية الهضم ويُزيل السموم من الجسم.

2. الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة ويُسرع عملية التمثيل الغذائي وأكسدة الدهون، مما يسهم في حرق السعرات الحرارية.

3. مشروب خل التفاح مع الماء وكمية صغيرة من عسل النحل يؤدي إلى تقليل الرغبة في تناول الطعام ويُساعد في إنقاص الوزن.

4. كوب من شاي الزنجبيل صباحًا يُساهم في حرق المزيد من السعرات الحرارية.

5. مشروب لاتيه مع شاي ماتشا، غني بمضادات الأكسدة ويُسرع عملية التمثيل الغذائي.

6. الحليب الذهبي غني بالتوابل المضادة للالتهابات مثل الكركم والزنجبيل والقرفة.

7. يُمكن إضافة شرائح الخيار إلى أوراق النعناع الطازجة وتناولها في الصباح وتُساهم في حرق الدهون وطرد السموم من الجسم.

8. منقوع بذور الشيا مع الليمون.. مشروب غني بالألياف وأحماض "أوميغا-3" الدهنية التي تعزز عملية التمثيل الغذائي.

9. مشروب الليمون مع الزنجبيل