"البديوي" يلتقي وزير الخارجية بفرسان مالطا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 فبراير 2024, 1:43 مساءً

التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، في مدينة ميونخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية اليوم, وزير الخارجية والشؤون الداخلية لدى فرسان مالطا ريكاردو باتيرنو. جاء ذلك على هامش المشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن العام بنسخته الـ 60. واستعرض الأمين العام خلال اللقاء, الجهود المتعددة التي يضطلع بها مجلس التعاون على الأصعدة كافة, بالإضافة إلى إبراز الشراكات المتعددة التي يرتبط بها مجلس التعاون إقليميًا ودوليًا.

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