"البديوي" يلتقي وزيرًا ألمانيًا ويبحثان تعزيز التعاون في مجال المساعدات

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 فبراير 2024, 2:18 مساءً

التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، في مدينة ميونخ اليوم، وزير الدولة البرلماني بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية نيلز أنين، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن العام بنسخته الـ 60. وشهد اللقاء بحث سبل تقوية وتعزيز التعاون في مجال المساعدات التنموية والإنسانية بين الجانبين، ومناقشة عدد من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأوضح الأمين العام أن الجانبين أكدا أهمية المضي قدماً في تعزيز العلاقات الخليجية الألمانية، وتوسيع آفاق جديدة للتعاون المشترك بينهما، استنادًا إلى الأسس الراسخة والتاريخية للعلاقات الخليجية الألمانية؛ بهدف تحقيق المنافع المتبادلة وبما يخدم المصالح المشتركة.

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