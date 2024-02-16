"الجاسر" يلتقي عددًا من المواطنين في مكة

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محمد بن مسعود - الدمام - التقى وزيرُ النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بحضور قيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية؛ عددًا من المواطنين بمنطقة مكة المكرمة.

واستمع خلال اللقاء إلى مقترحات المواطنين، موجّهًا بأهمية تطوير تجربة المستفيد، وتكثيف الأداء، وتحقيق تطلعات القيادة.

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