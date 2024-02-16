انت الان تتابع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ترتفع إلى "28775" شهيدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين خلال العدوان الإسرائيلي المستمرّ على قطاع غزة لليوم الـ133 على التوالي، إلى "28775" شهيدًا، والجرحى إلى نحو "68552" جريحًا، معظم الضحايا من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن "112" فلسطينيًّا استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية، وأصيب "157" بجروح في القصف الإسرائيلي المستمرّ على قطاع غزة.

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