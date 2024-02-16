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تراند اليوم : مع ارتفاع درجات الحرارة هل انتهى فصل الشتاء؟.. شاهد محلل بالأرصاد يجيب

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صحيفة الخليج 365 :كشف عقيل العقيل، المحلل بالمركز الوطني للأرصاد، سبب الارتفاع في درجات الحرارة ببعض المناطق من المملكة اليوم الجمعة.

وقال "العقيل" خلال مداخلة لقناة "الإخبارية"، إن حركة الرياح النشطة اليوم، واتجاهها جنوبية وجنوبية غربية ساهمت في ارتفاع درجات الحرارة وشعور المواطنين بانتهاء فصل الشتاء.

وتابع:"نشاط تلك الرياح يؤثر على المناطق الشمالية الشرقية من المملة وتؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في الجو على مدار اليوم الجمعة، في حين شهدت المناطق الشمالية الغربية فقد تعرضت لهطول الأمطار والثلوج".

واختتم: اعتبارا من غد السبت تعاود درجات الحرارة الانخفاض بقيم تتراوح بين درجتين إلى 6 درجات على المناطق الشمالية".

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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