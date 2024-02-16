تراند اليوم : "يستخدم القرعة لمعاشرة زوجاته"… ابنة الإرهابي "أبو بكر البغدادي" تكشف أسرار عن حياة والدها

صحيفة الخليج 365: كشفت أميمة ابنة زعيم تنظيم داعش القتيل أبو بكر البغدادي، تفاصيل جديدة عن خفايا حياة والدها.

الخطبة الشهيرة

وقالت أميمة المعتقلة في أحد السجون العراقية، إنها عاشت مع عائلتها في منطقة الطامرية في العراق قبل انتقالها إلى سوريا. موضحة أنها لم تكن تعرف منصب والدها في ما يسمى "دولة الخلافة" قبل إلقائه خطبته الشهيرة في جامع الدوري الكبير في الموصل. حسب "العربية.نت".

3 نساء

وتابعت: "كان للبغدادي وقتها 3 نساء، وكانت حياتنا تخضع لتشديد أمني لدرجة أن جيراننا كانوا يجهلون هويتنا، ولم يكن مسموحا لنا الخروج إلى الحديقة خوفاً من تحليق الطائرات".

الرقة

ولفتت إلى أنها انتقلت إلى الرقة في سوريا وبعدها إلى الميادين. وفي هذه الفترة أصبح للبغدادي 4 زوجات، وكان يقيم معهن في الميادين، لافتة إلى أنه اعتمد القرعة لمعاشرة زوجاته.

وأوضحت أنها ناقشت موضوع السبايا مع والدها الذي تذّرع بأحكام الشرع، لتبرير ذلك، مؤكدة أن أحوالهن كانت سيئة ودائمات البكاء.