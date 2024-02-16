انت الان تتابع "الإخلاء الطبي" ينقل مواطنَيْن عبر طائرة من القاهرة لاستكمال علاجهما في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تابعت سفارة السعودية لدى جمهورية مصر العربية، والقنصلية العامة بالإسكندرية، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، نقل مواطنَيْن من مطار القاهرة الدولي اليوم عبر طائرة الإخلاء الطبي؛ استدعت حالتاهما الطبيتان نقلهما لاستكمال علاجهما في السعودية.

ويأتي ذلك في إطار حرص حكومة السعودية الدائم على المواطنين في الداخل والخارج.

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