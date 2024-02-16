تراند اليوم : ابنة الإرهابي "أبو بكر البغدادي" تروي تفاصيل زواجها من مرافق والدها "منصور" عندما كان عمرها 12 عاما.. وتكشف كيف قتل " فيديو"

صحيفة الخليج 365: كشفت أميمة ابنة زعيم تنظيم داعش الإرهابي، القتيل أبو بكر البغدادي، تفاصيل زواجها من مرافق والدها "منصور" عندما كان عمرها 12 عاما، وكشفت كيف قتل.

وقالت خلال لقاء لها مع قناة "العربية": " منصور كان المرافق الشخصي لوالدي، ولم أكن أعرفه قبل زواجنا". مشيرة إلى أن عمرها كان 12 عاما عندما تزوجته، واستمر الزواج لمدة عامين.

وأضافت، أن والدتها لم تكن راضية عن هذا الزواج، وكانت تلد شقيقتها في المستشفى وعندما عادت وجدتها متزوجة. وتابعت: "زوجة والدي الحلبية لعبت في رأسه وخلته يزوجني".

وأوضحت أن زوجها قتل في قصف في الرقة، وبعد مقتله توجهت للإقامة في منزل والدها، وكان يعيش برفقة زوجاته الأربعة.