انت الان تتابع نظرًا للتقلبات الجوية.. "الهلال الأحمر" بالرياض يرفع مستوى جاهزية الفِرق الإسعافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 فبراير 2024, 7:30 مساءً

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض مستوى جاهزية الفِرق الإسعافية العاملة، مع إمكانية استدعاء الفِرق الإسعافية الإضافية وفق ما يتطلبه الموقف تحسبًا لأي طارئ، والتأكد من تزودها بالوقود والتجهيزات الضرورية كافة، تجاوبًا مع تحذيرات الجهات المختصة؛ وذلك نظرًا للتقلبات الجوية المتوقعة على منطقة الرياض. ودعا الهلال الأحمر المواطنين والمقيمين للالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، والأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي قد تنتج من الأمطار الغزيرة والسيول، والالتزام بقواعد السلامة المرورية، منها عدم السرعة الزائدة أثناء القيادة تجنبًا للانزلاقات، والابتعاد عن مواقع تجمُّع المياه. يُذكر أن غرفة العمليات تتلقى اتصال طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم (٩٩٧)، وتطبيق أسعفني على مدار الـ ٢٤ ساعة.

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