وزير الخارجية يلتقي نظيره العُماني ويبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية

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محمد بن مسعود - الدمام - التقى اليوم وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية سلطنة عُمان، السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2024م.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها، إضافة إلى استعراض فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتبادُل الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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