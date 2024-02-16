تراند اليوم : بالفيديو.. ابنة الإرهابي "أبو بكر البغدادي" تكشف عن حال السبايا داخل منزل والدها.. وتوضح كيف برر موقفه من السبي

صحيفة الخليج 365: كشفت أميمة ابنة زعيم تنظيم داعش الإرهابي، القتيل أبو بكر البغدادي، كيف كانت تنظر لوجود السبايا داخل منزل والدها.

وقالت خلال لقاء لها مع قناة العربية: " كنت أرى أن هذه الأمور ليس لها داعي، خاصة أنه متزوج من 3 نساء ولديه أبناء ". مشيرة إلى أنها عندما تحدثت مع والدها في هذا الأمر تذرع بالشريعة لتبرير السبي.

ولفتت إلى أن السبايا اللواتي عشنا معهن لفترة في منزل والدها، كانت أحوالهن سيئة ودائمات البكاء. مشيرة إلى أن من بين من التقتهن من السبايا الأيزيديات "دلال ورهام ورحا وهيفاء وسيبان".

وأوضحت أن سيبان عاشت معهم في المنزل لمدة 15 يوما فقط.