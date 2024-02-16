تراند اليوم : بالفيديو .. زوجة الإرهابي "أبو بكر البغدادي " تعلق على سبي زوجها للأمريكية " كايلا مولر".. وتكشف كيف قتلت

صحيفة الخليج 365: كشفت " أسماء محمد " زوجة الإرهابي " أبو بكر البغدادي " خلال مقابلة لـ " العربية" كيف وصلت الناشطة في حقوق الإنسان الأمريكية "كايلا مولر" إلى "البغدادي" وكيف قتلت؟ .

وقالت زوجة البغدادي خلال المقابلة : ما عندي علم كيف ومتى وصلت الناشطة في حقوق الإنسان " كايلا مولر " إلى التنظيم .

وتابعت: ألتقيت بهذه المرأة الأمريكية مرة واحدة ، وعرفت أنها -كما يقولون- من ضمن "السبايا" أو الجواري للبغدادي ، ولكن كيف قُتلت .. فبالنسبة للتنظيم أنها قُتلت في غارة أمريكية .

واستطردت: ولكن بالنسبة لي و لكل الناس اللي كانوا موجودين في الرقة ، يعرفون أن هذه الرواية مشكوك فيها . أما القيادات لم ألتقي في أحد منهم ولا أعلم إذا وجود أمريكية ضمن سبايا البغدادي جذب انتباههم أم لا .