شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. "الهلال الأحمر" يرفع جاهزية الفرق الإسعافية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض مستوى جاهزية الفرق الإسعافية العاملة مع إمكانية استدعاء الفرق الإسعافية الإضافية وفق ما يتطلبه الموقف تحسباً لأي طارئ والتأكد من تزودها بالوقود وكافة التجهيزات الضرورية، تجاوباً مع تحذيرات الجهات المختصة، وذلك نظراً للتقلبات الجوية المتوقعة على منطقة الرياض.

ودعا الهلال الأحمر المواطنين والمقيمين الالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، والأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي قد تنتج عن الأمطار الغزيرة والسيول والالتزام بقواعد السلامة المرورية ومنها عدم السرعة الزائدة أثناء القيادة تجنباً للانزلاقات، والابتعاد عن مواقع تجمع المياه. الخدمة الإسعافية يذكر أن غرفة العمليات تتلقى اتصال طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم (997) وتطبيق أسعفني على مدار الـ 24 ساعة.

