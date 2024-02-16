شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| مختصون: تأخر الاكتشاف أبرز تحديات أمراض الأعصاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف استشاري المخ والأعصاب والجلطات والقسطرة الدماغية في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الدكتور بدر العنزي، أهم التحديات التي تواجه تشخيص مرضى الأعصاب، خاصة في بدايات المرض.جاء ذلك خلال تفعيل مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام اليوم التوعوي بأمراض الأعصاب لتوعية المرضى وذويهم بأهم الأمراض وأكثرها شيوعًا بحضور د. خالد صبر رئيس تشغيل المستشفى ونخبة من استشاريي الأعصاب.

مرض الخرف

مرض الباركنسون

أمراض الأعصاب

واستشهد بمرض ”الخرف“، الذي تسبقه العديد من الأعراض، مؤكدًا أن اكتشافها مبكرًا يساعد في تخفيف حدة الأعراض والوصول للعلاج بشكل أسرع.ونقل العنزي قصصًا مؤثرة لمرضى مصابين بجلطات في الدماغ، أثرت على قدرتهم على الكلام، ما صعّب التواصل مع الطبيب وفهم مشاعرهم، واصفًا هذه التحديات بأنها صعبة على المريض والطبيب المعالج.من جهتها، قالت أخصائية اضطرابات الحركة والمخ والأعصاب الدكتورة دانة العمرة: إن مرض ”الباركنسون“، أحد أكثر الأمراض شيوعًا في المملكة، كونه من أمراض اعتلالات الحركة، مشيرةً إلى وجود قسم خاص بهذا المرض في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام.وأوضحت أن المرض ناتج عن نقص مادة الدوبامين في الدماغ، ما يسبب أعراضًا حركية ولا حركية، وتشمل الأعراض الحركية تباطؤ الحركة، والرجفان، وصعوبة في المشي، وتصلب في الأطراف، بينما تشمل الأعراض اللاحركية اضطرابات في النوم، والاكتئاب، والقلق.وذكرت أن طرق تشخيص مرض باركنسون تعتمد غالبًا على الفحص السريري في العيادة، ونادرًا ما تعتمد على الأشعة والتحاليل، مشددة على عدم وجود علاج فعلي لزوال المرض، لكن هناك علاجات تخفف من حدة الأعراض.وأشارت د. العمرة إلى التطورات المبذولة في تطوير علاجات وأجهزة لمرض باركنسون، من أهمها جهاز يسمى ”المضخة“، أو ”مضخة الديودوبا“، الذي يضخ العلاج مباشرة إلى الأمعاء على هيئة ”جل“، ما يغني عن تناول العلاج بشكل مستمر للمريض.