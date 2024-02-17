تراند اليوم : بالفيديو .. هند الشريم : لا تختار زوجتك لأنها " صاروخ" !

صحيفة الخليج 365: حذرت المعالجة النفسية " هند الشريم " ، خلال لقاء مع بودكاست " أزل " ، الشباب من أختيار الزوجة بناءا على الشكل وليس المضمون .

وقالت الشريم خلال اللقاء : أن الشاب لما يبغى يتزوج يبدأ يحدد معايير شكلية ، فالحياة تقريبا تكون قائمة على شكل وليس على مضمون وقيم .

وتابعت: يجيني شخص بالعيادة ويقول لي " والله عندي مشاكل مع زوجتي" ، وعندما أسأله ليش أخذتها يقول " صاروخ" .

وأردفت: أنا أحد الحالات عندي جاني في العيادة لديه مشاكل مع زوجته تنتهي بالطلاق ، وهذا بسبب أنه أخذها لمعايير شكلية ، وليس لمعايير مضمون ، ولهذا لم يقدر يعيش معها 3 سنوات رغم أن ثلاث سنوات شيء قليل جدا لتحكم على زواج بأنه فاشل أو ناجح .

وأضافت : أنت لما تربيت أن الحياة معايير شكلية فهذا كل شيء راح تبني عليه أهدافك وطموحك وأختياراتك حتى أختيار أصحابك .

واستطردت: لأن هذا اللي مخك متعود عليه ، ولكن عندما أتعلم أن هناك قيمة تٌضاف لي يصير عندي جودة .