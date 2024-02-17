تراند اليوم : بعدما علقت شاحنته وسط الرمال بالرياض.. شاهد..سائق مصري يستغيث ويتفاجأ بردة فعل السعوديين

صحيفة الخليج 365: وثق سائق مصري مقطع فيديو كشف خلاله ردة فعل سعوديين تجاهه بعد استغاثته بعدما علقت شاحنته وسط الرمال في محافظة سعد بالرياض.

وأشار إلى أنه تفاجأ بقدوم 25 سيارة لسعوديين مسرعين لإنقاذه.

وكان المصري نشر مقطع فيديو عبر حسابه على التيك توك، قال خلاله :"محتاج الفزعة يا شباب، أخوكم مصري متعطل من أمس، السيارة مغرزة ومحتاج شيول بالله عليكم في منطقة سعد، الشباب الجدع والرجالة الحلوة في محافظة سعد بالرياض محتاج شيول، الله يجزاكم خير".

وفي وقت لاحق، نشر مقطع فيديو قال خلاله :"ادعولنا السيارة بتطلع، تجمع شباب جايين من كل مكان، الله يبارك فيهم".