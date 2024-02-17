تراند اليوم : الكشف عن خطة إسرائيلية لاقتحام رفح.. وتهجير الفلسطينيين إلى هذه الأماكن

صحيفة الخليج 365: كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش سيقدم للقيادة السياسية في الأسبوع المقبل خطة مفصلة لاقتحام رفح.

وذكرت صحيفة "تايمز اوف إسرائيل" أمس الجمعة، نقلاً عن تقرير للقناة 12، أن الخطة تتضمن على ما يبدو نقل سكان رفح إلى مناطق أخرى في جنوب ووسط قطاع غزة، لكنها لا تتضمن نقلهم إلى شمال القطاع.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الدفاع يوآف غالانت والوزير بمجلس الحرب بيني غانتس يعتقدان أنه لا بد من دخول الجيش رفح إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين بحلول شهر رمضان، الذي يبدأ في مارس المقبل.