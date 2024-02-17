شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الطائف تدعو لسرعة إصدار تراخيص تسوير الأراضي الفضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قامت أمانة الطائف بدعوة ملاك الأراضي البيضاء الراغبين في تسوير أراضيهم الواقعة على المحاور الرئيسية ، إلى المسارعة في تسوير أراضيهم وذلك من خلال التقدم بطلب التسوير للأراضي على موقع الأمانة الإلكتروني https://www.taifcity.gov.sa/#/ar دون الحاجة إلى رقم المخطط أو القطعة .

وأهابت بالمكاتب الهندسية التعاون مع ملاك الأراضي ، وتقديم طلبات تسوير الأراضي الفضاء بالمواقع المستهدفة على المحاور الرئيسية بالمدينة وفق الأنظمة والتعليمات المرعية ، حيث تستهدف الأمانة ضبط الأراضي الفضاء الواقعة في الشوارع الرئيسية وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي .

وأشارت الأمانة إلى أن تسوير الأراضي يساعد على حمايتها من التعديات ، وتوضيح حدود الملكية للأرض ، مبينة أنها تعمل على حملة توعوية تستهدف ملاك الأراضي الفضاء لمراجعة البلدية وتصحيح وضع أراضيهم .

كما أكدت الأمانة على تسهيل إجراءات استخراج التصاريح المطلوبة للتسوير ، بما يتوافق مع نماذج تسوير الأراضي الفضاء المعتمدة لذلك ، الذي أطلقته الوزارة حيث يسهم في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري ورفع مستوى أنسنة المدن .