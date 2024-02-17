شكرا لمتابعة خبر عن اسم “الملك سلمان” يدخل موسوعة غينيس كأكبر كلمة من الورد الطبيعي..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حقق مهرجان الزهور والحدائق في ينبع 3 جوائز عالمية في موسوعة غينيس العالمية من بينها رقم قياسي لأكبر كلمة من الورد الطبيعي.

وتزين المهرجان باسم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي تم كتبتها بالورد الطبيعي، وفقا لقناة “الإخبارية”.

وحقق المهرجان أكبر سلة زهور في العالم، حيث تم استخدام 127224 زهرة بيتونيا الطبيعية بلونيها الأبيض والأحمر، وكذلك أكبر حديقة زهور مضيئة، شملت أكبر عدد من الزهور المضيئة في العالم، حيث بلغ عددها 250,000 زهرة.

يذكر أن المهرجان شهد احتضن أيضا أكبر مركبة مصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير (صاروخ فضاء) بمجموع أطوال يعادل 30,364 مترا.