تراند اليوم : شاهد..راعي سوداني يركب "ذلول" تركض بسرعة هائلة في منطقة صحراوية

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو مهارة راعي سوداني في ركوب الذلول والانطلاق بها بسرعة هائلة وسط أحد المراعي الخضراء شمال المملكة.

ووثق شخص من داخل مركبة الراعي من الجنسية السودانية وهو يركب الذلول بسرعة هائلة وثبات ملفت حظي على إعجاب رواد منصة التيك توك.

وقال معلق: من كثر ماعدت الفيديو شاش رأسي من الزول حي عينك ابن النيل، وأضاف آخر: مقطع بالنسبة لي أكثر من رائع ثبات الرجل على الذلول ممتاز، وعلق ثالث بأسلوب طريف قائلا: انتبه لايصورك ساهر.

يذكر أن الذلول الحرة هي سلالة أصيلة من الأبل من وسط وشمال المملكة وتستخدم قديما للجيش لسرعتها وخفتها.