تراند اليوم : "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم.. هطول أمطار رعدية على هذه المناطق!

صحيفة الخليج 365-واس: كشف المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار الانخفاض الملموس في درجات الحرارة والمصحوب بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق جازان ، عسير، الباحة، قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كذلك على المنطقة الشرقية.

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ومرتفعات جازان ، عسير ، الباحة، الطائف، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك ( جبال اللوز - علقان).