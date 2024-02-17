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الغانم : السجن والغرامة عقوبة من يحصل على الضمان الاجتماعي بلا حق .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشف استشاري علم الاجتماع الدكتور غانم الغانم ، عقوبات التحايل واستغلال من يحصل على الضمان الاجتماعي بغير حق .

وقال الغانم خلال مداخلته مع «الإخبارية» : ” الضمان وضع من أجل حماية الأسرة من إفراط العائل في استغلال سلطته وعدم الانفاق على تابعيه” ، لافتاً إلى عقوبة كل من تسول له نفسه إلحاق الضرر بتابعيه أو ادعاء الفقر للحصول على أموال الزكاة أو المال العام بغير حق .

وأضاف أن عقوبة ذلك غرامة لا تتجاوز الـ 10 آلاف ريال والسجن لمدة عام ، في حال ثبوت ذلك .

وأشار إلى أن الحالات التي تشمل العقوبة منها ادعاء الهجران ، تقديم معلومات مضللة عن الأسرة ، العمل دون التسجيل في التأمينات الاجتماعية بغرض الاستمرار على الحصول على المعاش .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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