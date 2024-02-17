شكرا لمتابعة خبر عن الغانم : السجن والغرامة عقوبة من يحصل على الضمان الاجتماعي بلا حق .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف استشاري علم الاجتماع الدكتور غانم الغانم ، عقوبات التحايل واستغلال من يحصل على الضمان الاجتماعي بغير حق .

وقال الغانم خلال مداخلته مع «الإخبارية» : ” الضمان وضع من أجل حماية الأسرة من إفراط العائل في استغلال سلطته وعدم الانفاق على تابعيه” ، لافتاً إلى عقوبة كل من تسول له نفسه إلحاق الضرر بتابعيه أو ادعاء الفقر للحصول على أموال الزكاة أو المال العام بغير حق .

وأضاف أن عقوبة ذلك غرامة لا تتجاوز الـ 10 آلاف ريال والسجن لمدة عام ، في حال ثبوت ذلك .

وأشار إلى أن الحالات التي تشمل العقوبة منها ادعاء الهجران ، تقديم معلومات مضللة عن الأسرة ، العمل دون التسجيل في التأمينات الاجتماعية بغرض الاستمرار على الحصول على المعاش .