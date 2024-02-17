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تراند اليوم : شاهد: الثلوج تغطي جبل اللوز في تبوك.. والقمم تكتسي بالبياض

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صحيفة الخليج 365: عرضت قناة الإخبارية، تقريرا مصورا يظهر تساقط الثلوج على جبل اللوز في تبوك بكثافة.

جبل اللوز

وظهر مراسل الإخبارية مصعب الديحاني، وهو يرتدي ملابس ثقيلة خلال تغطيته للأجواء، وقال إن قمم جبل اللوز اكتست بالبياض بعد تساقط الثلوج على مرتفعات المنطقة في ساعات المساء يوم أمس.

الزائر الأبيض

وأوضح المراسل، أن الهطولات كونت هذه الصورة الثلجية التي تعكس الجمال الذي تشهده المنطقة، لافتا: منطقة جبل اللوز تضرب موعداً في كل عام مع الزائر الأبيض الذي يزور هذه المرتفعات مع أواخر شهر ديسمبر ويناير وفبراير وكذلك مطلع شهر مارس.

المنخفضات القطبية

وأشار: الفرص تكون مهيئة لتساقط الثلوج نظرا للقرب من المنخفضات القطبية الباردة، بالإضافة إلى تدني درجات الحرارة التي وصلت إلى 2 تحت الصفر، مبينا: درجة البرودة عالية جداً ومنخفضة.

العواصف الثلجية

الجدير بالذكر أن منطقة جبل اللوز لها تاريخ حافل بالعواصف الثلجية التي تمر عليها كل عام منذ سنوات طويلة، كما أن أهالي منطقة تبوك ينتظرون هذا الزائر الأبيض كل سنة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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