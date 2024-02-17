وفاة الداعية عبدالله السويلم بعد معاناة طويلة مع المرض

توفي اليوم الشيخ والداعية المعروف عبدالله السويلم بعد معاناة طويلة مع المرض.

وأعلنت أسرته عبر منصة إكس عن وفاته ونعتهم له قائلين: “توفي اليوم الشيخ عبدالله بن أحمد بن فوزان السويلم – رحمه الله – وسيتم أداء صلاة الجنازة عليه اليوم (السبت) بعد صلاة الظهر في جامع الملك خالد بالرياض، وسيتم دفنه في مقبرة الشمال”.

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