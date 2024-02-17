انت الان تتابع مسارح الأطفال المفتوحة بمهرجانات شتاء جازان.. وجبة متعة شاملة لجميع الفئات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - جذبت فعالياتُ مسارح الأطفال المفتوحة داخل أروقة مهرجانات منطقة جازان، المقامة ضمن فعاليات شتاء جازان 2024 "أجمل وأدفأ"؛ الكثيرَ من الزوار الذين قضوا أوقاتهم للاستمتاع بِما يقدم عليها من فعاليات ترفيهية وثقافية وعلمية ورسائل إيجابية ومسابقات هادفة للأطفال.

وتهدف الفعالياتُ التي تستمرّ 60 يومًا، إلى إيصال رسائل إيجابية وتوعوية عن طريق الترفيه، تسهم في ترفيه أفراد الأسرة من جميع الفئات العمرية، إضافة إلى أنشطة أخرى موجهة لفئة الشباب، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، تنفذ طيلة أيام مهرجان جازان.

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