تراند اليوم : دراسة تكشف عن أطعمة تؤدي إلى العقم وتأخر البلوغ

صحيفة الخليج 365: كشفت دراسة حديثة نشرتها صحيفة "نيويورك بوست"، أن حوالي 80 % من الأمريكيين معرضين للإصابة بالعقم أو تأخر البلوغ، بسبب تعرضهم لمادة كيماوية موجودة في أطعمة رائجة تعتمد على الشوفان.

وأوضحت الدراسة أن 4 من 5 أمريكيين ثبت تعرضهم لمبيد حشري ضار يسمى (كلورمكوات)".

وأكدت "مجموعة العمل البيئي" المشرفة على الدراسة أن القوانين الفيدرالية تسمح باستهلاك الحبوب المستوردة التي تحتوي على تلك "المادة الكيماوية الزراعية شديدة السمية".

وأجرت المجموعة دراسة على الحيوانات، وتبين من النتائج أن "الكلورمكوات" ألحقت الضرر بالأجهزة التناسلية وعطلت نمو الأجنة ، مما أدى إلى "تغيير نمو الرأس والعظام وتغيير العمليات الأيضية الرئيسية".