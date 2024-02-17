وزير الخارجية يلتقي رئيس حزب العمال البريطاني ويستعرضان العلاقات الثنائية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 فبراير 2024, 12:42 مساءً

الْتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، رئيس حزب العمال البريطاني السير كير ستارمر، ووزير خارجية الظل في حزب العمال البريطاني ديفيد لامي؛ وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2024م. وشَهِدَ اللقاءُ، استعراض العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها. وحضر اللقاء، الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومساعد مدير عام مكتب الوزير وليد السماعيل، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.

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