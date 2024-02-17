وزير الخارجية يبحث مع مستشار الرئيس الفرنسي التطورات في قطاع غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 فبراير 2024, 12:55 مساءً

التقى الأميرُ فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، المستشارَ الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل بون، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن 2024م. وتضمّن اللقاءُ استعراضَ العلاقات السعودية الفرنسية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدّات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها. وحضر اللقاءَ الأميرُ عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومساعد مدير عام مكتب الوزير وليد السماعيل، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.

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