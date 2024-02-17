تراند اليوم : شاهد : إقبال كبير من الأسر المنتجة على مهرجان الكليجا بالقصيم.. ومواطنة تكشف مفاجأة بشأن الدخل السنوي

صحيفة الخليج 365: رصد مقطع لقناة "الإخبارية"، الإقبال الكبير لمئات الأسر المنتجة على مهرجان الكليجا بالقصيم.

وقالت إحدى السيدات، إنها تعتبر صناعة الكليجا بمثابة الوظيفة، مؤكدًة أن المهرجان يساهم في زيادة دخلها الذي يصل إلى 20 ألف ريال.

وأضافت مواطنة أخرى، أن صناعة الكليجا توفر لها دخلًا يصل لـ70 ألف ريال سنويًا.

الجدير بالذكر أن مهرجان الكليجا يوفر أكثر من 700 فرصة عمل للشباب والفتيات، كما تحتضن القصيم أكثر من 20 مصنعًا لإنتاجه بقيمة سوقية تتجاوز الـ 100 مليون ريال.