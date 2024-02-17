شكرا لمتابعة خبر عن زوار مرتفعات جبال اللوز يحتفلون بيوم التأسيس بالزي التراثي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو توافد عدد من الزوار إلى مرتفعات تبوك، خاصة جبال اللوز، احتفالًا بيوم التأسيس مرتدين الزي التراثي.

وعبر أحد الزوار عن سعادته الكبيرة بالاحتفال بهذا اليوم وسط الثلوج مع إخوانه، والتي تعتبر تجربته الأولى.

وأبدى آخر حبه للأعشاب البرية المتواجدة بالمنطقة خاصة نبتة الشيح، والتي تتميز بعدم وجود أية مواد كيميائيّة فيها، وتعتبر مهمة في علاجات القولون وأمراض البطن.

وتابع أنه من الفضل والنعمة أن المملكة تتمتع بتنوع كبير حيث أن شمالها ثلوج وجنوبها خضار، مؤكدًا أنه يظهر في جبال اللوز اهتمام الهيئة الملكية بها.

وتختفل المملكة بيوم تأسيس الدولة السعودية في الـ 22 من فبراير من كل عام، حيث أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا في الـ 27 يناير 2022، بالاحتفال بهذا اليوم كيوم للتأسيس.